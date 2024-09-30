النواب الليبي يقر تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي

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وافق أعضاء مجلس النواب الليبي بالإجماع، على اتفاق تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، القاضي بتعيين ناجي عيسى بلقاسم محافظا للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة إن 108 نائبا حضروا جلسة اليوم، وأقروا الاتفاق واختيار بلقاسم والبرعصي، حسب البث المباشر لجلسة المجلس اليوم الإثنين.

وأضاف أنه من المقرر تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق، وذلك وفقًا لما نشرته بوابة «الوسط» الليبية.

ووقع مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الخميس الماضي، في محادثات نسقتها الأمم المتحدة، اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له.

ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.

واتفق الطرفان المتنازعان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظا مؤقتا للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيام بمهامه.

ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين. ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.