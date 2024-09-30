السعودية تعرب عن قلقها البالغ من تطور الأحداث في لبنان

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أعربت السعودية يوم الأحد عن قلقها البالغ إزاء تطور الأحداث الجارية في لبنان، في ظل الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السعودية تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتؤكد على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.

كما أكدت المملكة في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.

وأشارت واس إلى أن القيادة في المملكة أصدرت توجيهات بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.