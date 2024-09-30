أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل، وذلك بينما تواصل تل أبيب ضرباتها على أذرعها في المنطقة.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنّ «حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني، ولا داعٍ لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».