لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، بأن ما لا يقل عن 53 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في غارات جوية إسرائيلية جديدة على لبنان.

وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مناطق في جنوب وشرق البلاد، دون أن تحدد ما إذا كان الضحايا من المدنيين أو مقاتلي حزب الله.

وبعد ما يقرب من عام من الاشتباكات عبر الحدود، شنت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف معلن متمثل في إبعاد جماعة حزب الله اللبنانية لتمكين عودة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل جراء القتال.

ومع استمرار القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبناني، لقي مئات الأشخاص حتفهم وتشرد عشرات الآلاف في لبنان. وأثار هذا التصعيد مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة.