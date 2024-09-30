رامي الدكاني: قيم التداول بالأسواق العربية سجلت 700 مليار دولار خلال الشهور الأولى من 2024

قال رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، إن قيم التداول بالأسواق العربية سجلت 700 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2024.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" تحت عنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل؟".

وأضاف أن أحجام التداولات وصلت إلى 780 مليار دولار، بدون تغير عن العام الماضي 2023.

وتابع أن خلال شهري يونيو ويوليو حدث تغيير ملحوظ مع الطرح الثانوي لتداول السعودي، مضيفا أن الكثير من الشركات حققت أرباحا نتيجة خفض الفائدة خلال سبتمبر الجاري، وبدأت الأسواق في استعادة عافيتها مرة أخرى.

وقال إن الأسواق العربية تأثرت بالتوترات الجيوسياسية، وتحركات في أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الفائدة في بداية العام الحالي.

شارك في المؤتمر أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بحضور عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن.