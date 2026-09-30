رافينيا يغادر معسكر البرازيل ويعود إلى برشلونة بسبب الإصابة

قرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل استبعاد رافينيا، جناح برشلونة، من قائمة الفريق قبل مواجهة الهند الودية، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخضع رافينيا لفحوصات طبية عقب مشاركته في مباراة البرازيل وأستراليا الودية، التي انتهت بفوز «السامبا» بنتيجة 4-2، وأظهرت الفحوصات معاناته من وذمة عضلية بسيطة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد اللاعب من المباراة المقبلة أمام الهند، المقرر إقامتها يوم السبت 3 أكتوبر، مؤكدًا أن القرار جاء كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة والمساعدة على تعافيه في أسرع وقت.

ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة في الوقت الحالي، فإن رافينيا سيغادر معسكر المنتخب البرازيلي ولن يسافر مع الفريق إلى كولكاتا لخوض المباراة الودية أمام الهند.

ومن المنتظر أن يعود لاعب برشلونة إلى إسبانيا في أقرب وقت، على أن يخضع فور وصوله إلى برشلونة لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، من أجل تقييم حالته بشكل أكثر دقة والتأكد من التشخيص الأولي ووضع البرنامج المناسب لعلاجه.

وكانت إدارة برشلونة على علم بوجود مشكلة عضلية لدى اللاعب، ولذلك تترقب نتائج الفحوصات التي سيجريها رافينيا عقب عودته، وسط رغبة في تجهيزه للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

ولن يستدعي منتخب البرازيل لاعبًا بديلًا لرافينيا قبل مواجهة الهند، وفقًا لما أكده الاتحاد البرازيلي في بيانه الرسمي.