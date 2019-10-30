الدفاع الروسية: رصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 13 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (2) وحلب (2) واللاذقية (5) وحماه (4).

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 25 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب (11) واللاذقية (9) وحماه (5).

وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ وزنها حوالي 2.45 طن، بالإضافة إلى طن واحد من الخبز إلى سكان حي (الصاخور-2) بمدينة حلب.. لافتا إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2233 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3677.9285 طن.