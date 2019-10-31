رياح بقوة الإعصار تؤجج حرائق الغابات في كاليفورنيا

حذر خبراء الأرصاد اليوم الأربعاء من أن الرياح القوية بالإضافة إلى الظروف الجوية الجافة في شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تؤجج عددا من حرائق الغابات في الولاية وتتسبب في أوضاع بالغة الخطورة ومهددة للحياة.

وقالت الخدمة الوطنية للطقس إن الرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة (128 كيلومترا في الساعة) يوم الخميس. وتصل قوة الرياح إلى نفس قوة إعصار من الفئة الأولى.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن الرياح يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق من خلال نقلها إلى مناطق أخرى. وتم قطع التيار الكهربائي عن حوالي مليون منزل لمنع الأسلاك المتساقطة من التسبب في اشتعال مزيد من الحرائق في الظروف الجافة.

ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق، ومن بينها حريقان كبيران تسببا في عملياء إخلاء إجبارية، وهما حريق "كينكاد" في شمال مدينة سان فرانسيسكو في مقاطعة سونوما، والحريق الآخر هو حريق "جيتي" الذي يجتاح جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة لوس أنجليس.