 رياح بقوة الإعصار تؤجج حرائق الغابات في كاليفورنيا - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

رياح بقوة الإعصار تؤجج حرائق الغابات في كاليفورنيا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:42 م

حذر خبراء الأرصاد اليوم الأربعاء من أن الرياح القوية بالإضافة إلى الظروف الجوية الجافة في شمال وجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تؤجج عددا من حرائق الغابات في الولاية وتتسبب في أوضاع بالغة الخطورة ومهددة للحياة.

وقالت الخدمة الوطنية للطقس إن الرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة (128 كيلومترا في الساعة) يوم الخميس. وتصل قوة الرياح إلى نفس قوة إعصار من الفئة الأولى.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن الرياح يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق من خلال نقلها إلى مناطق أخرى. وتم قطع التيار الكهربائي عن حوالي مليون منزل لمنع الأسلاك المتساقطة من التسبب في اشتعال مزيد من الحرائق في الظروف الجافة.

ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق، ومن بينها حريقان كبيران تسببا في عملياء إخلاء إجبارية، وهما حريق "كينكاد" في شمال مدينة سان فرانسيسكو في مقاطعة سونوما، والحريق الآخر هو حريق "جيتي" الذي يجتاح جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة لوس أنجليس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك