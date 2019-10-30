قال أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من الطبيعى التعامل مع محمد صلاح معاملة خاصة فى معسكرات المنتخب الوطنى، لآنه يتعرض لمطاردات من الجماهير فى جميع التجمعات.

وأضاف فتحي عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الثلاثاء، أن الحديث عن التسيب في معسكرات المنتخب لا أساس لها من الصحة موضحا أنه النجاح هو نجاح للمنظومة بالكامل والفشل هو فشل للجميع.

وأوضح: "صلاح يتمتع بشعبية كبيرة في مصر وخارجها".

وفي سياق متصل، أبدى لاعب الأهلي، ارتياحه لإنتهاء أزمة من يحصل على شارة المنتخب هو أم محمد صلاح.

واستكمل حديثه:"الحمدلله إن الأزمة انتهت قبل أن تبدأ، في المواقف الصعبة نترك الأمور لله ويختار لنا الخير، كل شيء في الدنيا خير ليك فممكن تصاب ويكون هذا الأمر خير ليك".

وتطرق فتحي في حديثه لحب بناته لمحمد صلاح:"في أحد المرات قلت له الله يكون في عونك الجميع يريد التقاط الصور معه أولادي يحبونه أكثر مني يريدون التقاط الصور معه هو شخصية محترمة وحين أذهب لمدرسة أولادي يسألونني عن صلاح وهل أراه في الحقيقة أم لا".