أثنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بعد الأداء الرائع ومهاراته التي أظهرها أمام بلد الوليد، مشيرًا إلى حدوث أمر فريد في كل مرة يلمس فيها الكرة.

واستطاع النادي الكتالوني الفوز على بلد الوليد بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وعلق فالفيردي على نتيجة المباراة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلاً: «المباريات من الخارج تبدو لي هادئة، وبدأنا المباراة بشكل جيد وتعادلوا معنا وبعد ذلك ذهبنا للاستراحة بفارق، وأعتقد أننا كنا أفضل، وفي الهجمة الأولى سجلنا هدف ولكن أيضًا هدفهم كان مفاجئًا وأعتقد أن نتيجة 2-1 هدئت الأمور».

وفيما يتعلق بأداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المبهر، أجاب فالفيردي، قائلاً: «لا أعرف ماذا أقول بعد كل ما قالوه عنه، ونعلم أنه سيظهر بغض النظر عن مستوى المباراة، وميسي مازال يخطو نحو مستواه المعهود، ولكن أرى أنه يدخل في رتم المباريات بشكل أكبر مباراة تلو الأخرى، ولديه مهارة لا تقارن بأي شيء، وفي كل مرة يلمس بها الكرة يحدث أمر مميز».

وتابع فالفيردي حديثه عن ميسي، قائلاً: «عندما ترى ميسي يلعب هكذا تعتقد أن الأمر سهل، والجميع يمكن فعله، ولكنه من المستحيلات».

وحول مشاركة أنسو فاتي منذ بداية المباراة، أضاف فالفيردي، قائلاً: «مشاركة فاتي كانت أمرًا جيدًا، لا سيما أننا نمتلك ضغطًا في المباريات المتتالية لهذا فكرنا في إحداث تغيير».

واختتم فالفيردي حديثه حول فرصة اللاعبين في المشاركة، قائلاً: «نمتلك قائمة كبيرة ودائمًا اللاعبين يتدربون بشكل جيد ويتنافسون سويًا، وبالطبع هناك لاعبين يستحقون المشاركة ولكن لا يقدر الجميع على فعل هذا».