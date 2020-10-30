«قشتمر»

نجيب محفوظ

دار الشروق

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قصة رجال خمسة جمعت بينهم وشائج الصداقة منذ عهد الطفولة. عاشوا حياتهم كلها فى العباسية فى مصر. تجمع الشلة نماذج مختلفة من الشخصيات، فصادق صفوان شاب متدين خلوق ومهذب، حمادة الحلوانى شاب من أسرة غنية متقلب المزاج ويحب القراءة، طاهر عبيد الارملاوى ابن لأسرة موسرة أيضا وكان شاعرا ناجحا وذا ملامح شعبية، أما إسماعيل قدرى فقد كان شابا مجتهدا فى دراسته لكن الفقر وموت أبيه يقسرانه على دراسة الحقوق رغم رغبته فى دراسة شىء آخر. ويعود تسمية الرواية بـ«قشتمر» إلى مقهى قشتمر الصغير الذى اعتاد الرفاق على الاجتماع فيه عمرا مديدا وتنتهى أحداث الرواية نفسها داخل ذلك المقهى.



«قرية ظالمة»

محمد كامل حسين

دار الشروق

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تعد «قرية ظالمة» من أجمل ما كتب الدكتور «محمد كامل حسين» بل يراها البعض أجمل ما كُتِب عن الأيام الأخيرة للسيد المسيح. تناول المؤلف فى هذه القصة بأسلوب راق وسرد شائق مشكلات الإنسان النفسية والفكرية والاجتماعية المزمنة، وقد ترجمت إلى لغات عديدة كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والتركية، واستحق من أجلها جائزة الدولة فى الأدب عام 1957.



«غرفة العناية المركزة»

عز الدين شكرى فشير

دار الشروق

منصة storytel

تحت أنقاض مبنى القنصلية المصرية فى السودان يجد أربعة أشخاصٍ أنفسهم فى أعقاب تفجير انتحارى. أربع شخصياتٍ مختلفة؛ ضابط مخابرات يعانى من الضعف الجنسى، صحفى شهير زير نساء، محامية تتبنى قضايا الحركات الإسلامية الأصولية، ومحام قبطى يتبنى جميع قضايا الرأى والحريات، يروى كل منهم قصته بدءا من نقطة التحول الكبرى فى حياته وصولا إلى هذا الحصار تحت الركام والأنقاض، والتى رغم قسوتها ما زالوا يستطيعون أن يميزوا ضوءا يشق طريقه بين الأنقاض، ولكنهم لا يعرفون كيف يشقون طريقهم للخارج.



«حرب الكلب الثانية»

إبراهيم نصر الله

الدار العربية للعلوم ناشرون

«Storytel»

يتناول الكاتب الفلسطينى «إبراهيم نصر الله» فى هذه الرواية الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018، تحولات المجتمع والواقع بأسلوب فانتازى، بالتركيز على فساد الشخصية الرئيسية وتحولاتها بين موقعين مختلفين، من معارض إلى متطرف فاسد، الرواية تسلط الضوء على نزعة التوحش، تلك النزعة المادية البعيدة عن القيم الأخلاقية والإنسانية.

