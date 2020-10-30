بي بي سي: تنظيم القاعدة «لا يزال يمثل تهديدا عالميا رغم اتفاق واشنطن وطالبان»

وأصر مسؤولو طالبان على أنهم سيلتزمون تماما بشروط اتفاقهم مع الولايات المتحدة، ومن بينها منع أي جماعة من استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وتقول طالبان إنها تهدف فقط إلى إقامة "حكومة إسلامية" داخل أفغانستان، ولن يشكلوا أي تهديد لأي دولة أخرى.

وسلطت حركة طالبان الضوء أيضا على قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية كمثال على التزامها بمجابهة المتطرفين الآخرين. لكن طالبان تعتبر تنظيم الدولة خصما لها، في حين أن لديها علاقة وثيقة مع القاعدة منذ نشأة التنظيم.

وقال فيتون-براون إنه لاحظ في تقارير حديثة مطالبة طالبان بعض المقاتلين الباكستانيين الأجانب في أفغانستان بتسجيل أسمائهم مع الحركة والالتزام بقواعد السلوك لديها التي تحظر الهجمات خارج أفغانستان.

وأضاف فيتون-براون أنه لم يتضح بعد إن كانت تلك الاتفاقية تنطبق على القاعدة، أو إن كانت خطوة "لا رجعة فيها" نحو منع المسلحين الأجانب الذين يشكلون تهديدا دوليا من أفغانستان.

وكان رد المسؤولين الأمريكيين غامضا عندما سئلوا عما إن كانوا يعتقدون أو لا يعتقدون أن طالبان ستفي بالكامل بالتزاماتها بشأن القاعدة، وكانوا غالبا ما يشيرون إلى أن تلك معلومات سرية.

وقال السفير ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، لبي بي سي: "نتوقع من طالبان احترام الالتزامات التي تعهدوا بها ... لإنهاء جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية في أفغانستان. ونعتزم مواصلة مراقبة الوضع عن كثب بدقة للتأكد من أن الأفعال تتطابق مع الكلمات".

ومع انزلاق الصراع الأفغاني إلى مأزق مميت ومكلف، أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رغبته في إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن في أقرب وقت ممكن. وخفض العدد بالفعل إلى حوالي 4500، مع توقع انخفاض إضافي إلى 2500 بحلول يناير/كانون الثاني 2021.

الاتفاق لن يحل كل شيء