وفاء عامر تشكو ابنها للميس الحديدي لرفضه مشاركته أعمال لها

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن أسباب اصطحابها لنجلها عمر في مهرجان الجونة، ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن ذلك قائلة: "بحس بأمان وكمان بحب اطمن عليه، حتى ساعة التصوير بطمن عليه".



واستطردت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة " ON" بمناسبة اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة: "كنت عاوزة طول الوقت أوريه أنا بتعب قد إيه، وإن التمثيل حب وثقافة واختيارات وحب للمهنة وإيمان بما أقوم به".



وكشفت عامر أنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة لمسلسل يحمل اسم "هي" وهو من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، قائلة: "بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم، وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة".



وتابعت: "أيتن بالنسبة ليا أختي وصحبتي وبنتي، وحبيبة عمَر وأخته الكبيرة وخالته.. أنا وايتن وعمر بنشبه مصر بنحب بعض أوي وإيدنا دائما في أيدين بعض ومهما اختلفنا أو زعلنا من بعض زعلات صغيرة".



من جانبه قال عمر محمد فوزي، نجل الفنانة وفاء عامر، إنها المرة الأولى التي يحضر فيها مهرجانات، مؤكدا أن عمل والديه في المجال الفني مصدر سعادة بالنسبة له، متابعًا: "لم يمثل لي عمل والدي والدتي في المجال الفني إزعاجا بالعكس مصدر سعادة لي وبنبسط جدا وأنا بشوف نجاحاتهم".



وكشف أنه لايرغب خوض تجربة الإنتاج الفني على غرار مسيرة والده، لكنه يميل أكثر للتمثيل.



وشكت والدته الفنانة وفاء عامر من جانبها، اعتذار نجلها عن مشاركتها في أي عمل، قائلة: "مش بيرضى يشاركني في أي عمل رغم اختيار المخرجين له وبتبقى أدوار حلوة، وبيقلي آسف ياماما مش هينفع".



ليعقب ابنها قائلا: "أنا حابب أكمل دراستي الأول وبعدين اتعب وأدخل ورش فنية في مجال التمثيل مش حابب ادخل المهنىة بسبب أسرتي أو عائلتي".