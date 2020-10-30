قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن تقدير الاستهلاك في العداد الكودي يكون دقيقًا بعيدًا عن الغرامات الإضافية، إضافة إلى أن توصيل التيار يكون بطريقة صحيحة وآمنة.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» الماعز عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الدولة في النظام الكودي تستطيع أن تأخذ حقها بطريقة دقيقة، إضافة إلى الحفاظ على انتظام الكهرباء للمشتركين، متابعًا: «حريصون على تقديم كل المطلوب للتسهيل على المواطن».

وأوضح أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، حتى وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 855 ألف، مضيفًا أن عدد المترددين على المنصة يتراوح من 60 إلى 70 ألف زائر، للاستفسار ومعرفة البيانات، ما جعل الوزارة تمد مهلة التقدم بالطلبات.

وأشار إلى أن الاهتمام حاليا يركز على تركيب العدادات الكوردية واستكمال الإجراءات، من معاينات ومقايسات، موضحًا أن أي مواطن يمكنه التقدم بطلب للحصول على العداد.

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي 30 نوفمبر 2020.