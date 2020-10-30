مصر تستضيف مسابقة ocean man للسباحة للمرة الأولى فى إفريقيا

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انطلقت اليوم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فعاليات مسابقة ocean man للسباحة الطويلة بسهل حشيش بالغردقة بمشاركة ٦٠٠ مشارك يمثلون ١١ دولة ( المانيا-المجر - بيلاروسيا- الكويت- كازخستان - الامارات العربية المتحدة - روسيا - بولندا - رومانيا- أوكرانيا - إيطاليا) بالاضافة لعدد من السباحين المصريين .

و تعد مسابقة ocean man من مسابقات السباحة الطويلة في المياه المفتوحة لمسافات " ١.٥ كم و٥ كم و١٠كم " بالاضافه لمسابقة التابع للمجموعات.

يشار إلى أن مسابقة ocean man لأول مرة في إفريقيا والمرة الثانية في الشرق الاوسط بعد أن تقدمت شركه boots Egypt بملف قوي لاستضافة المسابقة العالمية والتي نفذت في ٢٠دوله مختلفة خلال الأعوام السابقة.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى تنشيط السياحة الرياضية في مصر ووضعها ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى لاقامه مثل تلك الاحداث على ارض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها أنواع رياضات عديدة يسعي كل العالم الي التمتع بها، وأن رؤية الوزارة فى مجال السياحة الرياضية هو دعم خطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى لأن السياحة الرياضية تعد إحدي الوسائل الهامة في الترويج للمقصد السياحي خاصة لافتا أنها تملك محبين حول العالم .

وفي نفس السياق أشار الاسبانى فرمين أخيدو ألونسو مؤسس المسابقة أن استضافة مصر لمسابقة ocean man يعتبر اضافة كبيرة للمسابقة معربا عن إعجابه الشديد بأعداد المشاركين وقدرة مصر التنظيمية والمناخ الرائع المشجع على تنظيم المسابقة لعدة مرات قادمة في مصر .

من جانبه أعرب شريف فتحي رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة عن شكره لوزارة الشباب والرياضة لدعمها لمسابقة ocean man و الإصرار على استضافة مصر المسابقة بالرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد كما توجه بالشكر للاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس ومجلس إدارة الاتحاد وأحمد عبد الخالق ممثلا لوزارة الشباب والرياضة وشريف فتحي رئيس اللجنه المنظمة للمسابقة والإسباني فرمين أخيدو ألونسو مؤسس ocean man