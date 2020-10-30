مدارس خاصة تربط بين دفع المصروفات واستلام الكتب والانتظام بالفصول

التعليم: مد مهلة سداد القسط الأول من المصروفات حتي 30 نوفمبر مع مراعاة حق الطالب في التعليم

منذ بداية العام الدراسي، ربطت العديد من المدارس الخاصة استلام الطلاب للكتب الدراسية والانتظام بالفصول بسداد المصروفات، حيث قامت إحدى المدارس الخاصة بمنطقة شبرا منت بمحافظة الجيزة بمنع الطلاب من دخول الفصول إلا بعد سداد 75% من المصاريف، الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور الذين تجمعوا في المدرسة رافضين هذا القرار، وأنهم كل عام يسددون القسط الأول فقط إلا أنهم فوجئوا هذا العام وبعد بدء الدراسة بمطالبتهم بسداد كل هذا المبلغ دفعة واحدة.

وقال عدد من أولياء أمور مدرسة خاصة بمدينة نصر، إن المدرسة رفضت تسليم تلاميذ كي جي 1 الكتب إلا بعد سداد مصاريف السنة الدراسية كاملة، وأضافوا "سددنا مصاريف القسط الأول والكتب المدرسية ولكن فوجئنا بعد بداية الدراسة بطلب المدرسة سداد باقي المصاريف كاملة حتي يتم تسليم الكتب لأبنائنا"، وتكرر نفس الأمر باحدي مدارس الهرم.

ورفضت بعض المدارس الحكومية تسليم الكتب للطلاب إلا بعد سداد المصروفات كاملة، وذلك علي الرغم من تصريحات الوزير بامكانية تقسيط المصروفات.

وقال أولياء أمور مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات بالدقى، إن المدرسة ربطت مصروفات الدراسة بمصروفات الكتب واشترطت على ولى الأمر سداد جميع المستحقات مرة واحدة، وتكرر نفس الأمر بمدرسة السيسي الابتدائية بالهرم.

وكان الدكتور طارق شوقي قد أصدر قرارا منظما للعلاقة بين ولي الأمر والمدارس الخاصة جاء فيه أنه تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وقال الوزير، إنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها، مع التشديد على التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.