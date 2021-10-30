بوتين يدعو في قمة العشرين إلى تبادل الاعتراف بشهادات تطعيم كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته الافتراضية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما إلى تبادل الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا.

وفي كلمته التي ألقاها عبر الفيديو، قال بوتين اليوم السبت: "نقترح تكليف وزارات الصحة في دول العشرين بأن تقوم قريبا ببحث قضية الاعتراف المتبادل لشهادات التطعيم الوطنية".

كما دعا الرئيس الروسي في كلمته الافتتاحية منظمة الصحة العالمية إلى تسريع وتيرة اختبار المستحضرات الجديدة.

يذكر أن التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك في." لم يحظ بالاعتراف حتى الآن في العديد من الدول الأوروبية، وفي المقابل، لا تعترف روسيا بشهادات التطعيم بلقاحات غربية، مثل لقاح بيونتيك/فايزر، على سبيل المثال.

وكان الكرملين أكد خلال الفترة الماضية استعداده للاعتراف، شريطة أن يكون ذلك متبادلا.

كانت منظمة الصحة العالمية استأنفت مؤخرا إجراءات الاختبار الخاصة بإصدار تصريح طارئ محتمل للقاح الروسي وذلك بعد فترة من التوقف.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تصدر هيئة مراقبة الأدوية الأوروبية حتى الآن ترخيصا باستخدام اللقاح الروسي في جميع دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أجرت اختبارا استمر شهورا.

وفي شأن آخر، تناول بوتين في كلمته قضية ارتفاع أسعار الغاز ودعا إلى التصرف المسؤول في السوق، وإلى اتخاذ إجراءات على مستوى العالم من أجل تجنب مثل هذا التضخم.