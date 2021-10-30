‬انتهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي؛ للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار ممن ينطبق عليه الشروط، كما حرص صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، لكل من تقدم لشغل الوظائف بالمركز والتأكد ممن تم اختيارهم لا يتعاطون المواد المخدرة تزامنا مع تطبيق القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار بها، والذى يشترط بعدم تعاطى الموظف للمواد المخدرة.

ويعد مركز العزيمة بمحافظة قنا، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه فى العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي.