ألمانيا تسجل 21543 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 21543 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 15145 إصابة.

وسجل المعهد 90 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 86 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية بالفيروس حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت 1ر145 إصابة، مقابل 2ر139 إصابة أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 50ر3 مريض حتى أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 5ر15 مريض.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و580 ألفا و663 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 95 ألفا و696 وفاة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و267 ألفا و500 شخص.