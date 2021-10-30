البر الرئيسي الصيني يسجل 59 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 59 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 أمس الجمعة.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن من بين حالات الإصابة الجديدة محلية العدوى، تم تسجيل 26 حالة في هيلونججيانج، و 19 في منغوليا الداخلية، و11 في قانسو، وحالتين في بكين، وحالة واحدة في نينجشيا.

وقالت اللجنة إن 19 حالة إصابة جديدة وافدة سُجلت يوم الجمعة، بما فيها سبع حالات سُجلت سابقاً كحالات إصابة بدون أعراض.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جراء المرض أمس الجمعة.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 97080 حالة، بما في ذلك 763 مريضا ما زالوا يتلقون العلاجات، بينهم 39 في حالات خطيرة.

وتعافى إجمالي 91681 مريضا وغادروا مستشفيات البر الرئيسي، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً.

وسُجل حديثاً إجمالي 24 حالة إصابة بدون أعراض، منها 18 حالة من خارج البر الرئيسي. ولا تزال 396 حالة إصابة بدون أعراض تحت المراقبة الطبية، منها 349 وافدة وذلك حتى يوم الجمعة.