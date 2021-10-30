حضور جماهيري كبير لأولى حفلات «صوت السينما» من داخل قصر عابدين العريق

انطلقت، مساء أمس الجمعة، أولى حفلات "صوت السينما" الذي تًقدمه "مجموعة MBC"، بالتعاون مع شركة RMC، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وسط حضور جماهيري كبير ولافت.

وعلى مدار أكثر من ساعتين وفي أجواء من سحر التاريخ، أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة أجواء الزمن الجميل والاستمتاع بتراث السينما المصرية الغني والعريق مع صوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

واستمتع الحضور بالعديد من الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها "عشانك يا قمر" و"أهواك" لعبدالحليم حافظ من فيلم "أيام وليالي"، وفيلم "بنات اليوم"، و"قلبي دليلي" لليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هواه" لسعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، "حاجة غريبة" لشادية وعبدالحليم من فيلم "معبودة الجماهير"، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة.

ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور حفل "صوت السينما"، تقرر إقامة حفل إضافي ثان، اليوم السبت، على نفس نسق الحفل الأول.

يُذكر أن "صوت السينما" هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كل إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد-19".

وكانت "مجموعة MBC" سبق وأقامت في مصر حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، بالتعاون مع شركة RMC، على المسرح بتقنية الهولوجرام، وحققت الحفلات نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا لافتا.