استمرار تفشي فيروس كورونا وتسجيل الإصابات والوفيات بمختلف دول العالم

استمر فيروس كورونا (كوفيد-19) في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، اليوم السبت، مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

ففي أوروبا، سجلت وزارة الصحة البريطانية 166 حالة وفاة، و41 ألفا و278 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 9 ملايين و 19 ألفًا و 692 إصابة والوفيات إلى 140 ألفًا و558 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 7942 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و123 ألفا و880 إصابة، كما سجلت 13 حالة وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و397 وفاة.

وفي اليونان، سجّلت سلطات الصحة 38 حالة وفاة، و4 آلاف و696 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في اليونان منذ بداية الجائحة إلى 15 ألفا و894 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و448 إصابة.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و137ألفًا و820 إصابة، والوفيات إلى 9890 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 4878 إصابة جديدة لتبلغ حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و767 ألفا و440 إصابة، فيما سجلت 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 132 ألفا و74 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1671 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 386 ألفا و251 إصابة، كما سجلت 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2713 حالة وفاة.

وفي جمهورية أيرلندا، سجلت وزارة الصحة 2966 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 443 ألفًا و 646 مُصابًا على مستوى البلاد، ومازالت حصيلة الوفيات ثابتة عند 5436 حالة بعد عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 911 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و89 ألفا و888 إصابة، فيما سجلت 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و156 حالة وفاة.

وعلى النطاق الآسيوي، أعلنت وزارة الصحة في أذربيجان تسجيل 2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 529 ألفا و109 حالات إصابة والوفيات إلى 29 ألفًا و686 حالة وفاة، كما سجلت الوزارة تعافي 1585 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 492 ألفًا و374 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 569 ألفا و328 والوفيات إلى 27 ألفًا و862 حالة وفاة.

أما في فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 64 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 915 ألفًا و600 إصابة والوفيات إلى 22 ألفًا و30 حالة وفاة.

واستمرت إندونيسيا في تسجيل أعداد منخفضة نسبيا حيث سجلت سلطات إدارة أزمة كورونا 620 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و243 ألفا و835 إصابة، لكنها استمرت في تسجيل زيادة في الوفيات مُسجلة 27 حالة وفاة حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 143 ألفا و388 وفاة.