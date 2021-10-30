الحجر الزراعي: كل دول العالم تشيد بالشحنات التصديرية المصرية

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّ كل دول العالم تشيد بالشحنات التصديرية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنّ المنتجات المصرية تصل إلى تلك الدول سليمة، مؤكّدًا أنه لا توجد أية ملاحظات على الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، موضّحًا أنّ مصر هي أكبر مصدر للبرتقال على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر تحقّق بعد ضبط منظومة الرقابة والاهتمام بالجودة والعناية بالمزارع، مؤكّدًا الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة لهذا العمل إلى جانب تنفيذ المعايير المصرية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى خمسة ملايين طن للمرة الأولى هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وضمت قائمة الصادرات الزراعية عن هذه الفترة كلًا من الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و867 ألفًا و14 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألفًا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 239 ألفًا و649 طنًا.