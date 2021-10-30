رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من دبي بعد زيارة معرض «إكسبو 2020»

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم السبت، إلى القاهرة، بعد الزيارة التي قام بها إلى مدينة دبي، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وشهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض (إكسبو 2020 دبي).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قام -خلال الزيارة- بتفقد الجناح المصري بالمعرض وكذا جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتقى أيضاً الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.