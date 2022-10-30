الجامعة العربية: متوقع حضور أكثر من ثلثي القادة العرب قمة الجزائر

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى أنهى مناقشة كل البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقى، تمهيدا لانعقاد القمة العربية بالجزائر الثلاثاء المقبل والتي تستمر على مدى يومين.

وقال السفير حسام زكي، فى تصريحات صحفية على هامش اختتام اليوم الثاني من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن كل التطورات المتعلقة بالأزمات فى عدد من الدول العربية ومن بينها ليبيا واليمن والسودان، مشيرا إلى أن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به.

وأكد أنه تم إقرار كل البنود المطروحة في مشروع جدول أعمال القمة، ولم يتم إرجاء أى بند من بنوده إلى القادة العرب.

وأوضح أن وزراء الخارجية اتفقوا على جميع البنود، مضيفا أن كل الأمور المتعلقة بهذه البنود واضحة بالنسبة لوفد الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتابع أن الأمور تسير نحو قمة ناجحة، وأن الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان.

وقال إن الجزائر تقوم ببعض المشاورات مع الدول التى ترغب فى الاطلاع على مشروع الإعلان، وسيتم الانتهاء منه قبيل القمة العربية.

وتعقيبا على مشاركة القادة العرب في القمة العربية أكد أنه من المتوقع حضور أكثر من ثلثى القادة العرب فى قمة الجزائر.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول توتر الوضع بين الوفدين المغربى والجزائرى، قال السفير حسام زكي إنه كان هناك بعض الأمور، التي أدت إلى بعض التوترات، ولكن تم احتواء الأمر في النهاية، مشيرا إلى أن اجتماعات وزراء الخارجية تمت مساء أمس السبت واليوم الأحد فى أجواء من الود والاحترام، وبالفعل عادت الأمور إلى مسارها الطبيعى.