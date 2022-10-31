وزارة الدفاع التركية: نبذل جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع خلوصي أكار يبذل جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية، بعد تعليقها من قبل روسيا على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، أن روسيا أعلمت تركيا والأمم المتحدة بأنها أوقفت مؤقتا عمل آلية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، بعد هجمات سيفاستوبول.

وأضاف البيان أن أكار يواصل مباحثاته مع محاوريه والجهات المعنية لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نفّذت بنجاح عبر التنسيق المشترك حتى اليوم.

وأشار إلى أن أكار يهيب خلال مباحثه مع تلك الأطراف بأهمية استمرار مبادرة شحن الحبوب التي أثبتت منحاها الإيجابي على الإنسانية في أنحاء العالم، وإمكانية حل كافة الأزمات عبر الحوار والنوايا الحسنة، ويؤكد على ضرورة تجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤثر سلبا على استمرار الآلية.

وأكد أن الجمهورية التركية ستواصل كما كانت في السابق، القيام بدورها لضمان السلام بالمنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه لن تنطلق سفن جديدة من السواحل الأوكرانية خلال الفترة الراهنة، مع مواصلة تفتيش السفن المحملة بالحبوب المنتظرة على سواحل إسطنبول الأحد والإثنين.

وأشار البيان إلى شحن 9.3 ملايين طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مختلف دول العالم بشكل آمن، منذ بدء عمل مركز التنسيق المشترك بإسطنبول.