 التموين يطمئن المواطنين: مخزون استراتيجي يتخطى 5 أشهر في معظم السلع - بوابة الشروق
الأحد 30 أكتوبر 2022 10:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

التموين يطمئن المواطنين: مخزون استراتيجي يتخطى 5 أشهر في معظم السلع

هديل هلال
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 10:17 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 10:17 م

طمأن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المواطنين بأن الأرصدة والمخزون الاستراتيجي لكل السلع آمنة، لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي لديها مخزون سلعي من الحبوب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن «الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحدث خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تحدث عن الأرصدة السلعية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه بتعظيم المخزون السلعي، مضيفًا: «لدينا ما يتعدى 5 أشهر في معظم السلع، القمح ما يقرب من 5.1 شهر، والزيت 5.3 شهر، واللحوم يتعدى عام، والدواجن يتعدى 5 أشهر، والسكر يتعدى 4 أشهر».

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني والسلعي، و72 مليون مستفيد من دعم الخبز، قائلًا إن «هناك 70 مليون مواطن في المتوسط، تحت عباءة منظومة الدعم».

ولفت إلى أن اجتماع اليوم، شهد التشديد على أهمية الضرب بيد من حديد، لمن يحبس السلعة الاستراتيجية (الأرز) أو يغير في سعرها، الذي يتراوح ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للحر.

وتابع: «هناك تشديد على كل من يخالف المنظومة، لدينا ما يقرب من 1.5 مليون فدان مزروع بالأرز، الإنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن، والاحتياجات في المنظومة التموينية 1.5 مليون طن، وهو ما يمثل 25% من إنتاجية الفدان».

وذكر أن هناك منعًا تامًا لتصدير الأرز، معقبًا: «ممنوع تصدير حبة أرز للخارج، هذا الأمر تم الإعلان عنه، وأقول إن هناك عقوبات لمن تسول له نفسه لمن يحبس السلعة، تصل إلى 2 مليون جنيه والحد الأدنى لها 10 آلاف جنيه».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك