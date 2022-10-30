التموين يطمئن المواطنين: مخزون استراتيجي يتخطى 5 أشهر في معظم السلع

طمأن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المواطنين بأن الأرصدة والمخزون الاستراتيجي لكل السلع آمنة، لافتًا إلى أن مصر من أكثر الدول التي لديها مخزون سلعي من الحبوب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن «الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحدث خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تحدث عن الأرصدة السلعية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه بتعظيم المخزون السلعي، مضيفًا: «لدينا ما يتعدى 5 أشهر في معظم السلع، القمح ما يقرب من 5.1 شهر، والزيت 5.3 شهر، واللحوم يتعدى عام، والدواجن يتعدى 5 أشهر، والسكر يتعدى 4 أشهر».

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني والسلعي، و72 مليون مستفيد من دعم الخبز، قائلًا إن «هناك 70 مليون مواطن في المتوسط، تحت عباءة منظومة الدعم».

ولفت إلى أن اجتماع اليوم، شهد التشديد على أهمية الضرب بيد من حديد، لمن يحبس السلعة الاستراتيجية (الأرز) أو يغير في سعرها، الذي يتراوح ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للحر.

وتابع: «هناك تشديد على كل من يخالف المنظومة، لدينا ما يقرب من 1.5 مليون فدان مزروع بالأرز، الإنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن، والاحتياجات في المنظومة التموينية 1.5 مليون طن، وهو ما يمثل 25% من إنتاجية الفدان».

وذكر أن هناك منعًا تامًا لتصدير الأرز، معقبًا: «ممنوع تصدير حبة أرز للخارج، هذا الأمر تم الإعلان عنه، وأقول إن هناك عقوبات لمن تسول له نفسه لمن يحبس السلعة، تصل إلى 2 مليون جنيه والحد الأدنى لها 10 آلاف جنيه».