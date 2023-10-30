وائل الدحدوح: عدت للعمل بعد دفن المتوفين من عائلتي جراء القصف الإسرائيلي

قال الصحفي وائل الدحدوح، مراسلا صحفيا في قطاع غزة، الذي فقد أفراد من أسرته بسبب القصف الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن ما تعرض له هو جزء مما يصيب الشعب الفلسطيني جراء القصف العدواني لقوات الاحتلال.

وأضاف خلال خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هناك مشاعر متناقضة بين الحزن والفجيعة والفخر والإصرار والعزيمة تتملكه، مؤكدا أنه لولا هذه المشاعر لم هناك شخص قادرا على تحمل هذه الفجيعة.

وأفاد بأنه فقد 12 شهيدا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم زوجته وابنه الذي كان يستعد للعمل في الصحافة وابنته وحفيده وإخوته، معقب: «الله هو من يمد الجميع بالصبر والتحدي لهذا الجنون الذي تقوم به إسرائيل والمجازر».

وشدد على أنه كان لزاما عليه التمسك بأقصى درجات المهنية في نقل الأحداث التي تجري في غزة وتجاوز الألم والوجع، منوها بأن عودته لنقل الحدث لحظة وفاء لدماء زوجته وابنه وابنته وشهداء العائلة، ودماء شهداء الشعب الفلسطيني أمام صاحبة الجلالة، والواجب الذي يجب تأديته وهو العمل الصحفي.

وأكد أن الصحافة مهنة إنسانية ورسالة نبيلة يقومون بها وسط جنون قوات الاحتلال، موضحا أنه استعد للعودة إلى العمل بعد دفن عائلته المتوفون جراء القصف الإسرائيلي، وما زال يحاول التصبر والاستمرار في آداء واجبه المهني.