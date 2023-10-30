قال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة تمثل إبادة جماعية.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة: «الاحتلال أباد الشوارع الفرعية وليس لدينا القدرة على الوصول، وما يحدث في تل الهوى إبادة جماعية».

وأضاف: «مئات القنابل تسقط على تل الهوى، ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا، وجرى استهداف كل محيط مستشفى القدس، وشارع 8، وشارع 10.. عندما تقدمنا للمساعدة جرى استهدافنا فتركنا المكان»، كما نقلت وكالة الأناضول.

بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن ما يتم في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس، جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان.

وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة تل الهوى، ومحيط مستشفى القدس، ما تسبب بدمار واسع في المنطقة، وسقوط قتلى ومصابين.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.