بايدن يجري اتصالا طارئا مع نتنياهو بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد اتصالا هاتفيا طارئا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث فيه إسرائيل على العمل من أجل حماية أرواح المدنيين في الوقت الذي تشن فيه اسرائيل هجوما انتقاميا ردا على هجوم حماس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن بايدن قال إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها- ولكن يجب عليها القيام بذلك" بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين"، وفقا لموجز صادر عن البيت الأبيض.

وبحث الزعيمان أيضا كيفية تعقب وإطلاق سراح ما يقدر بنحو 200 شخص أخذتهم حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية "الفورية والكبيرة" إلى قطاع غزة المحاصر، حسبما قالت إدارة بايدن.