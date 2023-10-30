فيوتشر يعمق جراح البنك الأهلي ويضغط على بيراميدز

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عاد فريق فيوتشر لسلسة الانتصارات مرة أخرى في بطولة الدوري الممتاز، بعد أن نجح مساء اليوم الإثنين في تحقيق فوز صعب على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1 باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

وحول فيوتشر تأخره في النتيجة إلى فوز بعد أن تقدم البنك الأهلي بهدف أول سايدو سامبوري في الدقيقة الرابعة، وتعادل أيمن الصفاقسي لفيوتشر في الدقيقة 42.

ونجح على الفيل في تسجيل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفض محمد عبد اللطيف جريندو فرصة ادراك التعادل للبنك الأهلي بعدما إهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 94.

بتلك النتيجة رفع فيوتشر رصيده لـ12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بيراميدز 13 نقطة.

في المقابل واصل البنك الأهلي نتائجه السيئة بدون فوز واحد في بطولة الدوري الممتاز بعد تلقيه الخسارة الخامسة في المسابقة المحلية.