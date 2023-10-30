سفير فلسطيني سابق يتحدث عن مشاركة قوات أمريكية مع جيش الاحتلال في الحرب على غزة

كشف السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا، سلمان الهرفي، عما سماها مشاركة قوات أمريكية بجانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة.

وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل مباشر بإرسال قواتها للقتال في قطاع غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترسل عناصر من جيشها إلى المنطقة، وهم متورطون في أعمال عدائية على الأرض في غزة، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد تحدثت قبل أسبوعين، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» خصصت 2000 جندي لدعم أي توغل بري إسرائيلي ( وهو الذي بدأ حاليا ولو بشكل محدود).

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.