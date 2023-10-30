وزيرا خارجية قطر وأمريكا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة فتح معبر رفح المصري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



جاءت تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وجرى خلال الاتصال استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.



وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال الاتصال، على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.



وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.