استفسر نادى ليفربول الإنجليزى عن إمكانية ضم أمار ديديتش، ظهير أيمن نادى ريد بول سالزبورج النمساوى، تمهيدًا للتعاقد معه فى يناير المقبل.

وبحسب موقع «CaughtOffside» الإنجليزى، فإن هذا الاستفسار يأتى فى إطار خطط النادى لمواجهة التحديات المحتملة فى حال غياب اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد.

ويسعى ليفربول لتعزيز صفوفه فى هذا المركز الحيوى، حيث يعتبر ديديتش خيارًا جذابًا نظرًا لأدائه المتميز مع فريقه النمساوى.

وكانت صحيفة فوتبول إنسايدر قد ذكرت أن ليفربول يضع جيريمى فريمبونج، الظهير الأيمن لفريق باير ليفركوزن ومنتخب هولندا، على رأس قائمة الاحتياجات فى حال رحيل أرنولد، موضحة أن أرنولد لن يوقع على عقد جديد مع فريقه الحالى ليفربول إلا إذا شعر بأن النادى قد حقق جميع مطالبه.

ويرتبط أرنولد، ٢٦ عامًا، بعقد مع فريقه ليفربول الإنجليزى يمتد حتى نهاية الموسم الجارى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وتُوج ألكسندر أرنولد بسبعة ألقاب مع ليفربول، أبرزها الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا. وكانت تقارير قوية قد ربطت أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد، كما ذكرت صحيفة «سبورت» أن برشلونة يستعد لتقديم عرض بقيمة ٤٢ مليون يورو للتغلب على منافسه الإسبانى للحصول على توقيع اللاعب، موضحة أن ديكو، المدير الرياضى، لديه خطة لخطف اللاعب الإنجليزى الشاب من ريال مدريد.