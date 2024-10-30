مدينة الإنتاج الإعلامي تنعي الفنان مصطفى فهمي

نعى عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وجميع العاملين بها، الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وتقدم رئيس المدينة العاملين بها بخالص التعازي وصادق المواساة للفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، في وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي، والذي أثرى الفن المصري والعربي على مدار 50 عاما من العطاء والإبداع، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن مصطفى فهمي ولد بالقاهرة في 7 أغسطس 1942، ودرس في المعهد العالي للسينما، وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974.

وبدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة فيلم "أين عقلي"، ثم شارك عام 1976 بـ4 أعمال "قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون.

ومن أعماله السينمائية "المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر".

ومن أعماله الدرامية: "دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، قصة الأمس، حياة الجوهري، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطئ أحيانا، قضية معالي الوزيرة".