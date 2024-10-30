حزب الله ينفذ 31 عملية ضد إسرائيل في أقل من 24 ساعة

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نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، 36 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي: «



1- صباح يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

2- مساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024: شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة أصابت أهدافها بدقة.

3- مساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024: شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي أصابت أهدافها بدقة.

4- الساعة 06:00 (الثلاثاء): استهداف ‌‏قاعدة شراغا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

5- الساعة 10:00: استهداف مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

6- الساعة 10:40: استهداف مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 10:40: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 11:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف ‏المدفعية.

10- الساعة 11:30: استهداف ‏قاعدة بيت هلل بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

11- الساعة 12:00: استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

12- الساعة 12:00: استهداف ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

13- الساعة 12:05: استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

14- الساعة 13:00: أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق.

15- الساعة 13:15: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 14:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

17- الساعة 14:10: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.

18- الساعة 14:10: استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

19- الساعة 15:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:30: استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:00: استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع ‏طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

23- الساعة 16:00: استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 16:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية.

25- الساعة 17:00: استهداف ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

26- الساعة 17:05: استهداف ‏مستعمرة كابري بصلية صاروخية.

27- الساعة 17:05: استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية.

28- الساعة 17:20: استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

29- الساعة 18:00: استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.

30- شن هجوم جوي بمسيّرتين ‏انقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة أصابوا أهدافهم بدقّة.

31- الساعة 19:40: استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

32- الساعة 19:40: استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

33- الساعة 20:10: استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية ‏صاروخية.

34- الساعة 20:40: استهداف مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية.

35- الساعة 22:00: استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.‏

36- الساعة 22:15: استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بصلية ‏صاروخية».