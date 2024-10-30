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استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وامرأتان وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة فلسطينية بمنطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأوردت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غربي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين معظمهم أطفال جراء قصف مروحيات إسرائيلية خيمة لنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة.

في السياق ذاته، أعلنت بلدية بيت لاهيا المدينة "منطقة منكوبة" جراء حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أسابيع.

وأكدت أن المدينة بلا طعام ومياه ولا مستشفيات وأطباء ولا خدمات واتصالات، وطالبت بوقف الإبادة الإسرائيلية وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود ومعدات الدفاع المدني والإسعافات للمدينة وشمالي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مستمرا على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.