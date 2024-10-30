مقتل 8 مسلحين في مداهمة لقوات الأمن الباكستانية

داهمت قوات الأمن الباكستانية، مدعومة بمروحيات عسكرية، مخبأ في معقل سابق للمسلحين في إقليم خيبر بختونخوا المضطرب على الحدود مع أفغانستان اليوم الأربعاء وقتلت ثمانية من المشتبه بهم، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية زاهد الله إنه يعتقد أن قائدا محليا للمسلحين كان من بين القتلى في العملية التي جرت في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا.

ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف قوات الأمن.

وغالبا ما تنفذ السلطات مثل تلك العمليات ضد حركة طالبان الباكستانية، والتي تعرف باسم "تحريك طالبان باكستان" وهي حليفة لحركة طالبان الأفغانية ولكنها مجموعة منفصلة.