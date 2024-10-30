برلين تستدعي سفيرها في طهران للتشاور بعد إعدام مواطن ألماني-إيراني

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن السفير الألماني في طهران ماركوس بوتسل غادر إيران وذلك في أعقاب إعدام المواطن الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد.

وقالت الخارجية إنها استدعت السفير "للتشاور".

وذكر متحدث باسم الوزارة أنه ستتم متابعة مدة بقاء السفير في برلين، وأكد أن إيران تدرك أنها يجب أن تتوقع "إجراءات قريبة"، مشيرا إلى أن من الواضح أن إعدام مواطن ألماني سيتسبب في "تدهور شديد" في العلاقات مع إيران، والتي جرى تخفيضها بالفعل إلى أدنى مستوى.

وأعربت وزارة الخارجية عن امتنانها لتضامن الشركاء الأوروبيين الذين أدانوا بدورهم الإعدام بشكل واضح.

وقال المتحدث: "من الواضح أيضًا أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران ستواجه عواقب وخيمة"، وذكر أنه يجري النظر في "إجراءات محددة وكبيرة" سيتم اتخاذها بشكل مشترك، وأردف أنه خلال النظر في هذه الإجراءات " سنتحدث أيضا بطبيعة الحال عن قضية العقوبات".

كانت السلطة القضائية في إيران "ميزان" أعلنت أول أمس الاثنين إعدام شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام في ربيع عام 2023 لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الاتهامات التي نفتها بشدة الحكومة الألمانية وأقاربه ومنظمات حقوقية.

وكانت الخارجية الألمانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية أمس الثلاثاء لإبلاغه بالاحتجاج الشديد على هذا الإجراء، كما قدم السفير بوتسل احتجاجًا لدى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران.