هيئة ضمان الجودة تعتمد برنامج الصحافة والنشر الإلكتروني بإعلام المعهد الكندي العالي



أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حصول برنامج "الصحافة والنشر الإلكتروني" بإعلام المعهد الكندي العالي (CIC) على شهادة الاعتماد رسميًا لقسم الصحافة وبهذا أصبحت جميع برامج إعلام CIC حاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت الدكتورة آمال الغزاوي، بحسب بيان صحفي، إن حصول برنامج "الصحافة" على الجودة يأتي تتويجًا لالتزام الكلية بمعايير الجوده وتقديم لوائح متطوره تتماشي مع توجيهات وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات العالية والتدريبات المتطورة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

وأضافت أنه يأتي متوافقًا مع توجهات وزارة التعليم العالي من خلال تشجيع المعاهد على التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف رفع مستوى مخرجات العملية التعليمية، حيث تكمن أهمية هذا الاعتماد في أنه يضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية، مما يعزز كفاءة المؤسسة التعليمية ويرفع من ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مستوى التعليم المقدم.