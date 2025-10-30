تموين الإسكندرية: حملات مكثفة على المخابز والأسواق لضمان جودة الخبز المدعم

أجرى المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، جولات تفقدية موسعة شملت عددًا من المخابز البلدية والأسواق في مختلف أنحاء المحافظة.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، بضرورة متابعة أعمال المخابز والتأكد من التزامها بصرف الخبز المدعم للمواطنين عبر البطاقات الذكية، وفقًا للأوزان والمواصفات المحددة من الوزارة.

وخلال الجولة، تم جرد أرصدة الدقيق البلدي المدعم بعدد من المخابز للتأكد من سلامة التصرف في الكميات المخصصة للإنتاج، كما تابع وكيل الوزارة نظافة أدوات العجين واشتراطات السلامة داخل المخابز، حرصًا على صحة المواطنين وجودة الرغيف.

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر لمخابز مخالفة لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات الفنية، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها أثناء المرور.

وفي أثناء متابعة الأسواق، تم ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتؤكد مديرية التموين بالإسكندرية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو جودة السلع المدعمة.





