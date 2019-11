ميشيل أوباما تنضم لقائمة المرشحين لجوائز «جرامى»

ترشحت «ميشيل أوباما»، زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية «باراك أوباما» لجوائز جرامى الموسيقية فى فئة «أفضل ألبوم منطوق»، عن النسخة الصوتية لكتابها «وأصبحت.. ميشيل أوباما» الذى أصدرته فى نوفمبر عام 2018.

وعبرت ميشيل أوباما عن سعادتها بالترشح للجائزة عبر تدوينة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث قالت: «إن العام الماضى كان عاما مليئا بالأحداث العظيمة المبهجة»، وشكرت كل من ساندها بالدعم والمحبة.

وتمنح جائزة «أفضل ألبوم منطوق» سنويا لإحدى الأعمال فى التصنيفات الآتية: الشعر أو الكتب الصوتية أو الحكى، وقد فاز بالجائزة العام الماضى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، چيمى كارتر عن كتابه «الإيمان: رحلة مخصصة للجميع».

وتضم قائمة الفائزين السابقين بالجائزة الممثلات الأمريكيات: كارى فيشر، وكارول بورنيت، وجوان ريفرز، بالإضافة إلى المذيع الأمريكى «ستيفن كولبرت» مقدم البرنامج الحوارى الساخر The Late Night Show with Stephen Colbert.

وتصدرت المغنية الأمريكية «ميليسا جيفرسون» الشهيرة بـ«ليزو» قائمة ترشيحات جوائز جرامى الغنائية هذا العام؛ حيث ترشحت لـ8 جوائز منها: أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل تسجيل صوتى، وأفضل مغنية صاعدة.

وتتنافس معها على حصيلة الجوائز المغنية الأمريكية «بيلى ايليش» ومغنى الراب الأمريكى «ليل ناس إكس»، حيث حظى كل منهما ب6 ترشيحات، وبهذا الترشح تعتبر «ايليش» أصغر مرشحة فى تاريخ جوائز الجرامى؛ حيث تبلغ من العمر 17 عاما فقط، تبعا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز الحفل فى دورته الـ62 26 يناير عام 2020، وتعكف «أوباما» حاليا على التجهيز لرحلة ميدانية تجمعها بمقدمة البرامج الحوارية السمراء الشهيرة «أوبرا»، حيث ستقوم بإجراء عدة لقاءات تليفزيونية حصرية فى أماكن متفرقة من الولايات المتحدة مع مجموعة من المشاهير مثل: المغنية الأمريكية «ليدى جاجا» والمغنية والممثلة الأمريكية «چينيفر لوبيز»، والممثلة الأمريكية «كيت هادسون» والممثل الأمريكى «دوين چونسون» الشهير بـ«الصخرة The Rock».