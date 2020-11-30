عقد البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، مؤتمرًا عن الخدمة عبر تطبيق "زووم"، التقى فيه بحوالي 500 من كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أصحاب النيافة الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجوري الأسقفين العامين بالإيبارشية.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، ألقى قداسته خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، أولاها محاضرة بعنوان "عمل النعمة في الخدمة" من خلال الإصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "الخادم" من خلال رسالة تيموثاوس الثانية "٤ : ١ - ٥"؛ والمحاضرة الثالثة عن "المخدوم" من خلال رسالة فيلبي "٢ : ١ - ٥".

واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب قداسته بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع قداسته الذي أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات في المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التي تواجههم في الخدمة هناك.