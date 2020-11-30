 بايدن يتلقى الاثنين أول إيجاز رئاسي وسيجتمع بمستشاريه - بوابة الشروق
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بايدن يتلقى الاثنين أول إيجاز رئاسي وسيجتمع بمستشاريه

رويترز
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 4:35 ص

أعلن مكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه سيتلقى أول إيجاز رئاسي وسيجتمع بمستشاريه غدا الاثنين.

ويتضمن الإيجاز الرئاسي معلومات من وكالات المخابرات الأمريكية.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق عن تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن استعان يوم الأحد بموظفي الحملة والمستشارين الرئيسيين لقيادة فريق الاتصالات الخاص به، وعين جين بساكي المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سكرتيرته الصحفية للبيت الأبيض.

وقال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أول فريق اتصالات رفيع المستوى في البيت الأبيض يتألف بالكامل من النساء.. هؤلاء المسؤولون المؤهلون وذوي الخبرة يقدمون وجهات نظر متنوعة لعملهم والتزام مشترك لبناء هذا البلد بشكل أفضل".

كما اختار بايدن برايان ديزي، مستشار البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لرئاسة مجلسه الاقتصادي الوطني.

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