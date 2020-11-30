 54 حريقا يجتاح ولاية استرالية بعد ارتفاع درجات الحرارة - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

54 حريقا يجتاح ولاية استرالية بعد ارتفاع درجات الحرارة

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:58 ص

اجتاح 54 حريقا الغابات عبر ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم الإثنين، بعد ارتفاع قياسي فى درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بيتر مكينتنى نائب مفوض جهاز مكافحة الحرائق بالولاية، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الاسترالية إنه لم يتم احتواء سوى ثلاث حرائق، معربا عن ثقته باحتواء الحرائق اليوم حيث تتحسن ظروف الطقس.

وفاقمت سرعة الرياح التي بلغت مئة كيلومترا فى الساعة من انتشار الحرائق.

وسجلت درجة الحرارة في سيدني مساء يوم السبت أقصى ارتفاع لها فى شهر نوفمبر ولم تقل عن 4ر25 درجة مئوية بمركز الأرصاد الكائن بالحى التجارى المركزي

ووصفت السلطات يوم الأحد بأنه"أسوأ يوم" بالنسبة للحرائق منذ موسم حرائق الغابات الكارثي 2019-

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك