بادجي مطلوب في أوروبا بعد رحيله من الأهلي

أقترب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، من العودة إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رفع النادي الأحمر اسمه من القائمة المحلية.

وكان الأهلي أعلن رسميا إرسال القائمة الأولى للفريق إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021، والتي لم تشمل الثلاثي ‏أليو بادجي، صالح جمعة وأحمد الشيخ.

وقال موقع "ويو سبورت" السنغالي، إن العديد من الأندية جهزت نفسها للتعاقد مع بادجي، حيث جذب اهتمام أندية في فرنسا وإسبانيا وناد كبير في لوس أنجلوس بأمريكا.

وأضاف أن بادجي تلقى عروضا للرحيل عن الأهلي بالفعل، ويقوم اللاعب بتحليلها قبل اتخاذ القرار النهائي في الميركاتو المقبل، ليصبح قريبا من العودة إلى أوروبا مجددا.

ولفت الموقع إلى أن صاحب الـ23 عاما ووكيله رفضا عرضًا من الدوري البولندي.

وكان الأهلي رفع اسم بادجي من قائمته لقيد الوافد المغربي الجديد بدر بنون، المنضم حديثا للأحمر قادما من الرجاء، ليزامل كلا من علي معلول، أليو ديانج، جيرالدو وجونيور أجايي.