استطلاع: نسبة كبيرة من الألمان تشكو من زيادة الأعباء المنزلية بسبب كورونا

يشكو أكثر من 40% من الألمان من زيادة الأعمال المنزلية بسبب جائحة كورونا.

وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن هؤلاء يشكون من تزايد الأواني المتسخة بسبب تناول الطعام معظم الوقت داخل المنزل، ذلك إلى جانب ازدياد عدد مرات التنظيف داخل المنزل.

وكانت الأُسر التي لديها أطفال مثقلة بعواقب الجائحة على نحو خاص، حيث شكا ثلاثة أرباع منهم من أعباء إضافية داخل المنزل، لأسباب ليس أقلها رعاية الأطفال بشكل متكرر في المنزل.

وفي المقابل، قال 9% على الأقل ممن شملهم الاستطلاع إن جائحة كورونا جعلتهم أكثر وعيا بأن الأعمال المنزلية ممتعة. وكان الرجال أكثر من النساء الذين شعروا بذلك.

ومع ذلك، وجد حوالي 15 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم بحاجة إلى الدعم في المنزل في ضوء العبء الإضافي. وفقا لتقييمهم الخاص، يحتاج واحد من بين كل أربعة آباء إلى تخفيف أعباء رعاية الأطفال. وقال ربع المستطلع آرائهم إن احترامهم لأعمال المساعدة المنزلية والأفراد الذين يمتهنونها قد ازداد في ضوء التجارب الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، يعتبر الكثيرون العمل غير القانوني في المنزل جريمة تافهة، حيث قال ما لا يقل عن 38 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إن توظيف عاملة منزلية دون تسجيل أمر مقبول أو على الأقل مقبول جزئيا. ووفقا لدومينيك إنسي من معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، فإن 90% من المساعدين المنزليين يعملون في الواقع بدون إخطار سلطات العمل المختصة.

أجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من "مركز الوظائف ذات العائد البسيط". وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الماضي، 1086 ألمانيا.