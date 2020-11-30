العصابات المكسيكية تستقطب مزيدا من الشباب عبر تيك توك

يفتح المكسيكي المقيم في أمريكا، ريكاردو إنجليس، مقطع فيديو لمطاردة شيقة بواسطة لنش بحري لعصابة مكسيكية، وبمجرد ضغطه على زر الإعجاب، بدأت مقاطع أخرى لسيارات مصفحة فارهة وأسود ونمور مستأنسة والكثير من حقول الأفيون والأسلحة المشهرة في الظهور على التفضيلات لديه في تيك توك، وهكذا كان الانتشار الفيروسي لفيديوهات العصابات المكسيكية في الجانب الآخر من الحدود داخل الولايات المتحدة، والفضل لأوقات الفراغ وتيك توك وجائحة كورونا.

يقول ريكاردو، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن رؤية أي من تلك المقاطع يشبه مشاهدة فيلم أكشن شيق، كما هي تربطه بثقافته المكسيكية، مضيفا أنه كشخص هاجر والداه من المكسيك بسبب تلك العصابات، فهو يعلم الحقيقة المظلمة وراء تلك المقاطع الشيقة، ويعلم الفرق جيدا بين رؤيته فرد عصابة يؤدي رقصة مميزة على تيك تيوك، وبين أن يختطفه ذلك الرجل العصابي.

وتوضح أليجاندرا ليون، عالمة الأنثروبولوجي من جامعة مورسيا الإسبانية، أن تيك توك أصبح سوقا دعائيا مثاليا لتلك العصابات بما يوفره للفيديو من قدرة تفاعلية وانتشار منقطعي النظير، بجانب لون ترفيهي يضفيه التيك توك على المحتويات المنشورة عبره، ويجعلها أكثر قبولا.

ويقول إيان غريرو، الكاتب بشؤون العصابات المكسيكية، إنه بالرغم من الشهرة العالمية التي أضفاها تيك توك على فيديوهات العصابات، إلا أنها متجذرة بوسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية بين فيديوهات الذبح والقتل التي هدفها ترهيب العصابات بعضها البعض والشرطة أيضا، ومقاطع أخرى هدفها الاستقطاب، والتي تتمحور حول الكثير من السيارات الفارهة والأسلحة لجذب الشباب للانضمام.

ويقول فوكو إيرنست، من هيئة الكوارث المكسيكية، إن أغلب فيديوهات العصابات المكسيكية تصدر عن أعضاء صغار بها، لكن مؤخرا بدأ بعض زعماء العصابات في استخدامها بشكل موجه لاستقطاب الشباب.

وفي أحد الفيديوهات التي جلبت أكثر من نصف مليون إعجاب على تيك توك، ظهر رجل عصابات مكسيكي وهو يقطع ثمار الأفيون لتجهيزها لصناعة الهيروين، بينما يقول: "هكذا هي الجبال مكان من الأشخاص الجادين الذين يعملون بنشاط".

وفي مقطع آخر جلب مئات الآلاف من المشاهدات، ظهر رجل عصابي متشح بالسواد يؤدي رقصة مكسيكية شهيرة.

ويضيف ريكاردو، أنه يعلم جيدا إنه إن لم يهاجر والداه للولايات المتحدة، لكان أحد أولئك العصابيين.