33 مليار جنيه استثمارات بالقابضة للكهرباء وشركاتها خلال العام المالي 2019-2020

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى، أن الشركة وشركاتها التابعة نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ووزارات المالية والبترول.



وأكد أنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 33 مليار جنيه، كما تم زيادة عدد المشتركين حيث بلغوا 37.1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم حوالى 9.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالي عدد المشتركين.



وأشار "دسوقي"، إلى ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات.



كما بلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197.3 مليار ك.و.س، مع الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة كافة.



وأكد استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة مع التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وكذلك الاستمرار في سياسة التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود مولد حيث بلغ 185,2جرام / ك.و.س مقارنة 191,5 جرام /ك.و.س عام 2018/2019.



وأوضح أنه تم استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومنها إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء، وإتاحها على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونياً.