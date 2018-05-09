إندونيسيا ترسل قوات خاصة لملاحقة مسلحين متهمين بقتل 4 مسيحيين بوسط البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الجيش الاندونيسي سوف يرسل قوات خاصة لملاحقة مسلحين إسلاميين متهمين بقتل أربعة مسيحيين في إقليم سولاويسي بوسط البلاد.

وقالت الشرطة إن أربعة من أعضاء جيش تحرير الكنيسة المسيحية الانجيلية قتلوا بالقرب من منازلهم الجمعة الماضية في قرية ليمبان تونجوا في منطقة سيجي.

وجرى إشعال النيران في منازلهم في الهجوم، الذي اتهمت الشرطة حركة مجاهدي شرق إندونيسيا المسلحة بالقيام به.

وقال قائد القوات المسلحة الجنرال هادي تجاهجانتو في مؤتمر صحفي " القوات المسلحة الإندونيسية سوف تتخذ إجراء قويا ضد منفذي الهجوم وتعرب عن دعمها للشرطة".

وأضاف أنه سوف يتم إرسال أفراد القوات الخاصة لإقليم سولاويسي غدا الثلاثاء، ولكن لم يفصح عن حجم القوات التي سوف يتم إرسالها.

وقال وزير الأمن محمد محفوظ إن ممثلي الحكومة زاروا أسر الضحايا وقدموا لهم المساعدة .

وأضاف: "الحكومة أصدرت أوامرها للقوات الأمنية بملاحقة واعتقال منفذي الهجوم لتحقيق العدالة".

وقالت الشرطة إن مسلحي الحركة، التي أعلن قائدها ولائه لتنظيم داعش، مسؤولون عن مقتل ثلاثة مزارعين في منطقة بوسو هذا العام.